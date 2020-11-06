Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Евросоюз предложил реформировать ВОЗ 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Евросоюз предложил реформировать ВОЗ
Фото: Reuters
Страны ЕС утвердили единую позицию сообщества по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая перестройку системы международных санитарных предупреждений и создание условий для проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации на местах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС и представители правительств всех стран — членов выразили приверженность играть скоординированную, активную и лидирующую роль в процессе всестороннего укрепления глобальной системы здравоохранения и ВОЗ, в частности, их способности по подготовке и ответу на экстренные санитарные ситуации, — отмечается в документе. — Совет ЕС отмечает, что в ходе многочисленных эпидемий ожидания мирового сообщества в отношении ВОЗ часто перевешивали реальные возможности этой организации и ее способности поддерживать свои страны — члены в укреплении надежности их систем здравоохранения".

Совет ЕС сформулировал четыре основные направления реформирования структуры и деятельности ВОЗ, по которым намерены работать государства сообщества. Во-первых, страны ЕС предлагают "пересмотреть систему предупреждений ВОЗ о чрезвычайных санитарных ситуациях международного масштаба, чтобы создать многоуровневую систему предупреждений по ЧС международного значения с различными уровнями угрозы". Во-вторых, ввести четкие понятийные различия "в вопросах ограничения передвижений и торговли", чтобы избегать чрезмерного экономического ущерба от карантинных мер. В-третьих, наделить организацию полномочиями "проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации в зонах риска на местах в тесном взаимодействии с местными государственными органами". В-четвертых, повысить прозрачность в вопросах выполнения государствами Международных медико-санитарных правил (IHR)".
ВОЗ попала под мощный огонь критики в этом году, в том числе со стороны руководства США, за недооценку угрозы пандемии коронавируса нового типа, что привело к выходу США из этой организации. В то же время государства ЕС считают, что ВОЗ имеет ключевое значение для координации международных действий для ответа на глобальные кризисы в сфере здравоохранения.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
ТАСС: последние новости
Канада в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц Канада в координации с ЕС вводит санкции еще против 13 белорусских официальных лиц ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии WP: Секретная служба США готовится к возможному объявлению Байдена о его победе WP: Секретная служба США готовится к возможному объявлению Байдена о его победе
Комментарии 2
В мире , ЕС , ВОЗ , Совет Европы , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение