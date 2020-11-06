Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Латвии ввели режим ЧС из-за ситуации с COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Латвии ввели режим ЧС из-за ситуации COVID-19
Фото: EPA
Власти Латвии на общем заседании правительства и Совета по кризисному управлению приняли решение ввести в стране режим чрезвычайной ситуации с 9 по 29 ноября.
В Латвии введут запрет всех публичных мероприятий (независимо от количества участников), оздоровительных услуг и услуг, связанных с развлечениями и культурой, передает Delfi со ссылкой на LETA.
Вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей, исключение будет оставлено только для похорон. В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с шести утра и до семи вечера. После 19.00 кафе будут работать только навынос.
В выходные и праздничные дни закроют все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, строительных, магазинов оптики, гигиенических принадлежностей и корма для животных. Исключение будет сделано также для аптек. Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улице, и в одной группе не должно быть более десяти человек.
Суды будут максимально работать удаленно, и очные заседания будут проходить только в неотложных случаях. Отмечается, что за нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2 тыс. евро, юридическое — от 140 до 5 тыс. евро.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщал, что правительству Латвии пришло время принимать решение о введении в республике режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса нового типа.
Напомним, с 23 октября власти Латвии обязали всех жителей республики надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заражений коронавирусом.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого Чем хорош для России Байден Чем хорош для России Байден Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году
Комментарии
В мире , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение