Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс
Фото: ТАСС
Украинский президент Владимир Зеленский посетил Луганскую область и выступил перед военными, он заявил, что ВСУ «освободят» Донбасс.
Зеленский в ходе общения с военными напомнил, что 77 лет назад от нацистских захватчиков освободили Киев, и заявил, что Украина может «освободить свои земли от врага», сообщается на сайте украинского лидера.

«Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и Украину в целом», — отметил Зеленский.

Также президент ознакомился с условиями службы на передовой и вручил бойцам ВСУ подарки и сертификат на военный автомобиль.
Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года, в результате нее от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.
Между тем в ДНР в пятницу сообщили о резкой эскалации в Донбассе. В результате обстрелов ВСУ погибли двое военнослужащих, под обстрел попали поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Также украинские военные из минометов обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.
Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого Чем хорош для России Байден Чем хорош для России Байден СМИ сообщили о планах Трамп не признавать поражение на выборах СМИ сообщили о планах Трамп не признавать поражение на выборах
Комментарии 8
В мире , Армия , Владимир Зеленский , Житомир , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение