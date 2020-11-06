Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Луганскую область и выступил перед военными, он заявил, что ВСУ «освободят» Донбасс.

Зеленский в ходе общения с военными напомнил, что 77 лет назад от нацистских захватчиков освободили Киев , и заявил, что Украина может «освободить свои земли от врага», сообщается на сайте украинского лидера.

«Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и Украину в целом», — отметил Зеленский.

Также президент ознакомился с условиями службы на передовой и вручил бойцам ВСУ подарки и сертификат на военный автомобиль.

Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года, в результате нее от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.

Между тем в ДНР в пятницу сообщили о резкой эскалации в Донбассе. В результате обстрелов ВСУ погибли двое военнослужащих, под обстрел попали поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Также украинские военные из минометов обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.