Штат Джорджия объявил о пересчете голосов 

В одном из решающих для итогов президентской гонки в США штате Джорджия пересчитают голоса. Об этом в прямом эфиреCBS News заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
По информации Reuters, пересчет голосов ожидается из-за небольшого разрыва между кандидатами. Раффенспергер подчеркнул, что исход президентских выборов в Джорджии пока неясен.
6 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании в Джорджии. Штаб Трампа считает, что при пересчете там будут обнаружены нарушения, и победа останется за республиканцем.