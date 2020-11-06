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Штат Джорджия объявил о пересчете голосов 

Lenta.ru 2 часа назад
Штат Джорджия объявил о пересчете голосов
Фото: Reuters
В одном из решающих для итогов президентской гонки в США штате Джорджия пересчитают голоса. Об этом в прямом эфиреCBS News заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
По информации Reuters, пересчет голосов ожидается из-за небольшого разрыва между кандидатами. Раффенспергер подчеркнул, что исход президентских выборов в Джорджии пока неясен.
6 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании в Джорджии. Штаб Трампа считает, что при пересчете там будут обнаружены нарушения, и победа останется за республиканцем.
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