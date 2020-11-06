В Донбассе погиб комбат «Марик» 

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир стрелкового батальона 11-го полка Андрей Панькин. Об этом рассказал основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

«Погиб командир стрелкового батальона 11 полка, востоковец, Панькин Андрей Андреевич, 21.10.1987г.р. Позывной «Марик», — написал Ходаковский.

Он отметил, что Панькин начал свой путь в ополчении в мае 2019 года рядовым бойцом.

«Царство небесное русскому солдату», — добавил Ходаковский.

По словам комбата, Панькин погиб утром в четверг во время обстрела украинской стороной. За тринадцать минут ВСУ произвели 22 выстрела из СПГ, 8 мин и 2 выстрела из гранатомета по трем расположенным рядом позициям ДНР.

Как писал «Рамблер», накануне служащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в нарушение договоренностей открыли огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР в районах населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Каштановое и Минеральное. Они вели его на протяжении 40 минут, выпустив за это время девять мин и 24 гранаты различного типа и совершив 110 выстрелов из БМП.