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Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сатирика Михаила Жванецкого.
Как написал глава Украины на своей странице в Twitter, он был его поклонником.
«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Позднее актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Жванецкого.
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В мире , Общество , Михаил Жванецкий , Владимир Зеленский , Александр Олешко
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