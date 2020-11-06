Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого 

Как написал глава Украины на своей странице в Twitter, он был его поклонником.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — отметил Зеленский.