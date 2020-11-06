Зеленский прокомментировал смерть Жванецкого 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть сатирика Михаила Жванецкого.
Как написал глава Украины на своей странице в Twitter, он был его поклонником.
«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Позднее актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Жванецкого.