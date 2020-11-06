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«Ты сдохнешь!»: пенсионерка обматерила белорусских силовиков 

Павел Тиунов 5 часов назад
«Ты сдохнешь!»: пенсионерка обматерила белорусских силовиков
Фото: ТАСС
Пенсионерка из Минска Нина Багинская, ставшая известной после культовой фразы «Я гуляю», адресованной белорусским ОМОНовцам во время митинга, проявила себя с неожиданной стороны. Она обматерила правоохранителей, пришедших к ней в квартиру с обыском, и пожелала им смерти, сообщает Life.ru.
Силовики нагрянули к пенсионерке домой из-за ее внучки, которая проходит по делу о беспорядках. Пожилая женщина, с которой правоохранители вели себя подчеркнуто вежливо, с порога начала кричать на них, называя «мерзотниками» и «быдлом».

«Ты сдохнешь! Сдохнешь на моей земле!» — заявила одному из них Багинская.

Пенсионерка заявила, что правоохранители специально заявились к ней, чтобы что-нибудь подбросить. В порыве гнева она прокричала, что ее «снимают» и «слепят бандиты», несколько раз потребовала их «убраться вон» и позвала на помощь. В результате ничего противозаконного в квартире пенсионерки силовики не нашли.
Нина Багинская, как сообщал «Рамблер», приобрела всемирную известность после ролика, опубликованного в соцсетях. На видео, сделанном на одном из митингов, она проходит мимо силовиков с флагом в руках и словами «Я гуляю». Впоследствии о смелой старушке написали ведущие мировые издания. В том числе, итальянский Vogue опубликовал фотосессию оппозиционно настроенной пожилой гражданки Белоруссии.
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