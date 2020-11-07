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Лукашенко описал светлое будущее Белоруссии после запуска АЭС 

Lenta.ru и ещё 3 46 минут назад
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официально запущенный 7 ноября первый энергоблок БелАЭС обеспечит 20 процентов потребности республики в электроэнергии, сообщает БЕЛТА.
По его мнению, с ядерной энергетикой страну ожидает светлое будущее. Так, после запуска АЭС в страну должны потечь «самые передовые технологии», причем не только в энергетику.

«В развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании», — описал глава государства представившиеся ему перспективы.

Ранее он отмечал, что БелАЭС позволит уйти от зависимости от углеводородов. Утверждения оппозиции о том, что электроэнергию некуда будет девать, Лукашенко назвал абсурдными, заметив, что стране нужна и вторая атомная станция. Первую станцию, построенную на российский кредит в десять миллиардов долларов, президент назвал «счастьем» и «подарком».
Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему страны
Первый энергоблок станции включили в объединенную энергосистему страны 3 ноября. Сразу после этого Литва остановила все торги электроэнергией с Минском, так что теперь доступ на энергорынок стран Балтии закрыт для России и Белоруссии. В Вильнюсе станцию называют угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России.
Выступая перед сотрудниками и строителями БелАЭС, Лукашенко подчеркнул, что в будущем соседние республики поменяют свое мнение, и начнут закупать белорусскую электроэнергию.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Латвия , Литва , Москва , Эстония
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