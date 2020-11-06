Сыновья Трампа обрушились на республиканцев

"Абсолютное отсутствие действий со стороны практически всех "кандидатов на 2024 год республиканцев" просто поразительно. У них есть прекрасная платформа, чтобы продемонстрировать готовность и возможность бороться, но вместо этого они прячутся за СМИ. Не волнуйтесь, Дональд Трамп будет бороться, и они, как обычно, могут (на это — ред.) смотреть", — написал Трамп-младший в своем официальном аккаунте в Twitter.