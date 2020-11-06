Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сыновья Трампа обвинили республиканцев в бездействии на выборах 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Сыновья Трампа обрушились на республиканцев
Фото: Reuters
Сыновья президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп раскритиковали представителей Республиканской партии, которые "стоят в стороне" и не поддерживают их отца в борьбе с "мошенничеством" на выборах.

"Абсолютное отсутствие действий со стороны практически всех "кандидатов на 2024 год республиканцев" просто поразительно. У них есть прекрасная платформа, чтобы продемонстрировать готовность и возможность бороться, но вместо этого они прячутся за СМИ. Не волнуйтесь, Дональд Трамп будет бороться, и они, как обычно, могут (на это — ред.) смотреть", — написал Трамп-младший в своем официальном аккаунте в Twitter.

По его словам, "все должны следить, кто на самом деле борется с этим вопиющим бредом, а кто сидит в стороне". "Республиканцы на протяжении нескольких десятилетий были слабыми, это позволило левым делать такие вещи", — подчеркнул Трамп-младший.
Его брат Эрик Трамп также призвал республиканцев поддержать его отца и "бороться с мошенничеством". "Где республиканцы?! Имейте же немного твердости. Боритесь с этим мошенничеством", — написал он в Twitter.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трампв ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии 3
В мире , Джозеф Байден , Эрик Трамп , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение