«Кто ее так уродует?»: в интернете высмеяли жену Зеленского 

Пользователи Instagram раскритиковали наряд первой леди Украины Елены Зеленской и посоветовали ей срочно сменить стилиста.

В комментариях к записи подписчики отметили, что наряд — мешковатые брюки и пиджак — просто «уродует» Елену Зеленскую.

«Поменяйте стилиста!» — попросила lariselpesh.

«Какой ужасный костюм! Позор стилисту!» — заявила vita. v.bykova

«Красивая молодая женщина, с прекрасной стройной фигурой! Смело можно сказать, что «девушка»! Ну кто же ее ТАК уродует?! Специально, что ли? Но, в конце-то концов, нужно и самой в зеркало смотреться и видеть в отражении чучело», — заявила selezenliudmila.

«Ну что это за наряды? Никакого вида. Все же молодая и красивая женщина. Как так можно одеваться?» — поинтересовалась lubovburlakova83.

«Рамблер» писал, что летом Елена Зеленская сообщила, что сдала положительный теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и проходит амбулаторное лечение. Позднее в пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленская была госпитализирована в одну из больниц в Киеве с двухсторонней пневмонией, а затем, после улучшения самочувствия, выписана оттуда.