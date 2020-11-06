Россиянка рассказала правду об отдыхе в Крыму 

Крыму в ноябре еще можно купаться в море. Об этом сообщает канал «Москвичи в Крыму» на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор «Москвичей в Крыму» — девушка по имени Юлия, которая в 2019 году переехала из Москвы в Крым вместе с мужем. На своем канале она рассказывает о жизни на полуострове. Сегодня она рассказала о том, какая в Крыму погода в ноябре.

По ее словам, погода — переменчивая: 2 ноября ее уличный термометр показывал днем +15 градусов, 4-го — +20 градусов, а 6-го снова показывает +15 градусов. Юлия отметила, что такая погода наблюдается на южном берегу Крыма, где она живет, а в центральном Крыму прохладнее.

Также девушка привела прогноз синоптиков о том, что на следующей неделе температура воздуха начнет понижаться на всей территории Крыма, а на горе Ай-Петри в середине ноября может выпасть первый снег.

«Купаться еще можно, нужно только выбрать солнечный день, чтобы не холодно было выходить из воды. В прошлом году муж закрыл сезон 24 ноября. Вода еще была хорошая, а вот на улице было прохладно, из-за этого лезть в воду не хотелось. Так что на этих выходных можно еще искупаться, а на следующих стартовать на Ай-Петри, если синоптики не обманывают. Вот это будет разница! Из моря в снег!» — добавила Юлия.