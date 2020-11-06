В Нидерландах террорист готовил покушение на королевскую семью

Мужчина с острым предметом был задержан в школе в Гааге , которую посещают три принцессы Нидерландов . Об этом сообщает издание NL Times.

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Пока нет точной информации, появился ли психически больной мужчина в школе именно из-за принцесс Амалии, Алексии и Арианы, отмечается в статье.

После задержания он был направлен для лечения в приют для людей с психическими расстройствами.

При этом издание напомнило, что ранее суд приговорил к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению 32-летнего жителя Зволле, который оправлял принцессе Амалии в Instagram угрозы изнасиловать ее и убить.