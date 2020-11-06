В Нидерландах террорист готовил покушение на королевскую семью

Мужчина с острым предметом был задержан в школе в Гааге
, которую посещают три принцессы Нидерландов
. Об этом сообщает издание
NL Times.
Пока нет точной информации, появился ли психически больной мужчина в школе именно из-за принцесс Амалии, Алексии и Арианы, отмечается в статье.
После задержания он был направлен для лечения в приют для людей с психическими расстройствами.
При этом издание напомнило, что ранее суд приговорил к трем месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению 32-летнего жителя Зволле, который оправлял принцессе Амалии в Instagram угрозы изнасиловать ее и убить.
«Рамблер» писал, что ранее неизвестный человек с резаком задержан у здания одной из школ в пригороде Парижа.