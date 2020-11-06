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Полиция Парижа предотвратила теракт в школе 

Артём Кульша 1 час назад
Полиция Парижа предотвратила теракт в школе
Фото: Reuters
Неизвестный человек с резаком задержан у здания одной из школ в пригороде Парижа. Об этом сообщает РИА Новости, не приводя каких-либо других подробностей произошедшего.
В октябре, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. В ходе церемонии прощания с Пати президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция будет защищать свободу и не откажется от карикатур.
Полиция Парижа предотвратила теракт в школе
Некоторые приверженцы ислама остались этим возмущены. Например, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нармагомедов опубликовал в инстаграме фотографию Макрона с отпечатком от ботинка на лице, а в подписи к ней назвал того тварью и попросил бога обезобразить его лицо и лица всех его последователей.
Политик Андрей Пивоваров назвал заявление спортсмена недопустимым. Журналист Владимир Соловьев назвал Пивоварова за это негодяем, ничтожеством и мерзкой сволочью. Политик подал на него в суд, потребовав взыскания пяти миллионов рублей.
На днях журналистка Ксения Собчак заявила, что из-за своего высказывания Нурмагомедов несет частичную ответственность за теракт в Вене — 2 ноября несколько человек открыли стрельбу из винтовок в шести местах в столице Австрии, в том числе у синагоги. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли пять человек, 22 человека пострадали.
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Комментарии 4
В мире , Андрей Пивоваров , Эмманюэль Макрон , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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