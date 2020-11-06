"Интеллектуальная порнозвезда". Такое бывает?

Порно смотрят не для того, чтобы расширить кругозор. Однако некоторые актрисы пытаются с заумными заявлениями выйти за рамки своего амплуа. Одна из таких – Валентина Наппи, которой сегодня исполняется 30.

Фото: © Fotolia / Artem Furman © Fotolia / Artem Furman

Многие итальянцы, да и жители других стран, которые увлекаются фривольным жанром современного кино, наверняка знают о Валентине Наппи. Сегодня, в честь ее 30-го дня рождения, они могут посмотреть очередной порнофильм с ее участием.

А могут почитать ее политические манифесты или ознакомиться с выступлением на философском фестивале.

Конечно, найти ее глубокомысленные выступления среди многочисленных видео не так-то просто. Но вот, например, открытые источники сообщают, что Валентина Наппи думает о судьбе мира. Она считает, что столкновение цивилизаций пролегает между "силами модерна (моральной автономией Канта, утилитаризмом Бентама, позитивизмом, футуризмом и коммунизмом)" и "силами традиции, религии, социального консерватизма и экономического консерватизма (который сегодня представлен неолиберализмом и наступлением на трудовые права)".

Даже не хочется разрушать эту прекрасную цитату, в полной мере демонстрирующую глубочайшие познание "ремесленницы секса", как Наппи сама себя называет. Девушка приложила усилия, чтобы быть не просто очередным голым телом на экране, и выучила множество сложных слов – тут нужно отдать ей должное.

Но, видимо, кроме нее никто не понял этого мощнейшего посыла, поэтому ей пришлось действовать в более понятном поле и выступить за то, чтобы Италия принимала сирийских беженцев. Это было в 2014 году и, наверняка, оказало большое влияние на политику итальянских властей. И на популярность самой Наппи, потому что с ней на этой почве вступил в полемику Маттео Сальвини из "Лиги Севера".

Она посвятила Сальвини оргию с чернокожими мужчинами и выложила в Facebook фото, сделанное прямо перед съемкой этого действа, он ответил, что если это все, что могут противопоставить оппоненты, то "Лига Севера" уже победила.

А сторонники Сальвини, которые были менее политкорректными, посоветовали Наппи, которая писала, что нужно заниматься сексом с иностранцами, устроить то же самое в центре приема беженцев, а еще лучше – отправиться в Конго или Нигерию. А кто-то посчитал, что " Демократическая партия скоро назначит ее министром интеграции".