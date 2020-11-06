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В ДНР отреагировали на новый план Киева по Донбассу 

РИА Новости Крым и ещё 6 33 минуты назад
В ДНР отреагировали на новый план Киева по Донбассу
Фото: РИА Новости
Предлагаемый украинскими властями новый план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой Киева переписать Минские соглашения. Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил "План совместных шагов" по урегулированию ситуации в Донбассе. Он подразумевает проведение полной "демилитаризации" самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передача Украине полного контроля над границей с РФ, и только потом проведение выборов на этих территориях.

"Проект полностью противоречит сути Минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать Комплекс мер. Данный факт лишь показывает, что якобы взятые на себя обязательства не более, чем очередной популистский ход руководства Украины, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями", — говорится в заявлении главы ведомства.

Никонорова отметила, что на фоне регресса в переговорном процессе наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения сторон.

"Второй день подряд территория ДНР подвергается массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм. Сегодня обстрелы продолжились — за пол дня ВФУ четыре раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин", — сообщила глава МИД ДНР.

По ее словам, украинские силовики пренебрегают всеми достигнутыми мирными договоренностями и ведут огонь с применением различного рода вооружения, в том числе запрещенного Минскими соглашениями, на всех направлениях. В результате обстрелов погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
Никонорова предупредила, что такая "игра с огнем" неизбежно приведет к адекватному ответу украинской стороне.

"Если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, что также допускалось Мерами по усилению действующего перемирия от 22 июля, из которых Киев вышел, отказавшись в полной мере задействовать координационный механизм по реагированию и предупреждению нарушений режима прекращения огня", — заявила она.

Руководитель ведомства также призывала гарантов Минских соглашений оказать влияние на руководство Украины, которое "не только вышло из дополнительных Мер по усилению режима прекращения огня, но и фактически срывает само перемирие".
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В мире , Леонид Кравчук , Наталья Никонорова , МИД
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