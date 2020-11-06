Пока вы спали: Россия опозорилась в Европе

«Понятно, что просто так мы отдавать ничего не собираемся, тем более, у белорусов нет денег на это все. Единственный вариант здесь, это обмен активами. Соответственно, российская компания отдаст белорусской долю добычи, а белорусы отдадут долю в переработке. Либо — контрольный пакет в Мозырском НПЗ», - пояснил он, усомнившись, что белорусские власти действительно пойдут на это.
«Ведь все и так знают, что это highly likely (весьма вероятно. - Прим. ред.) Думаю, мы найдем способ освежить в памяти наших британских коллег эти вопросы и потребовать у них дать на них ответы», - заверил Небензя.