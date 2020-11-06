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Пока вы спали: Россия опозорилась в Европе

Алиса Селезнёва
13 минут назад
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Рейтинг УЕФА: Россию обошли даже Венгрия и Израиль

Российские команды, играющие в Лиге чемпионов, пока не радуют своих болельщиков, проигрывая встречи или сводя их к ничьей. Так, «Локомотив» и «Зенит» сыграли в ничью, а «Краснодар» умудрился проиграть в большинстве, ведя со счетом 2:0. ЦСКА также не смог выиграть свой матч в Голландии, пишет Sport24.
Издание также напомнило, что по итогам нынешнего сезона России в таблице коэффициентов УЕФА находится на 17-м месте, уступая Сербии, Польше, Венгрии, Норвегии и Израилю.

Эксперты оценили перспективы рубля после выборов в США

В случае победы на выборах президента США Джо Байдена и провала демократической партии на выборах в сенат, в стране может начаться «двоевластие», и это негативно скажется на перспективах рубля. Также на рубль могут повлиять возможное ослабление санкций, введенных против Ирана, и перенасыщение нефтяного рынка, заявили «Свободной прессе» экономисты.
По мнению экспертов, нынешнее укрепление рубля – временное и связано с тем, что, несмотря на все более вероятную победу демократа Байдена на выборах президента США, большинство в сенате останется республиканским, что серьезно ослабит его власть и не даст поднять налоги. При этом к декабрю аналитики ожидают возвращение курса к отметке в 80 рублей за доллар и дальнейшего его падения.

Прилепин, Охлобыстин и Меньшов потребовали отменить ЕГЭ

Писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин, а также актеры Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов заявили, что система ЕГЭ подрывает принципы фундаментального классического общего образования, ограничивает выпускников, решивших сменить профессию, ведет к усилению неравенства и коррупции при поступлении в вузы. Об этом пишет «Свободная пресса».
По их словам, сейчас родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы их дети смогли получить высокие баллы за ЕГЭ. Противники ЕГЭ призвали вернуть школам право выдавать аттестаты без сдачи единого госэкзамена, а также дать возможность вузам проводить прозрачные, отдельные вступительные испытания.

Зачем Лукашенко покупка нефтяного месторождения в России?

Белорусский лидер Александр Лукашенко, прося о покупке нефтяного месторождения в России, надеется получить дешевую нефть. Однако такая сделка будет выгодна только в случае обмена активов, заявил «Свободной прессе» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Понятно, что просто так мы отдавать ничего не собираемся, тем более, у белорусов нет денег на это все. Единственный вариант здесь, это обмен активами. Соответственно, российская компания отдаст белорусской долю добычи, а белорусы отдадут долю в переработке. Либо — контрольный пакет в Мозырском НПЗ», - пояснил он, усомнившись, что белорусские власти действительно пойдут на это.

Россия ответила на претензии Запада

Россия намерена добиться от Великобритании ответов на вопросы по делу об отравлении Скрипалей. Об этом, по данным РИА Новости, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, Лондон объявил Москву виноватой в отравлении «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не вдаваясь в детали разбирательства и предпочитая «не отвечать и не замечать» вопросы, которые задает Москва.
«Ведь все и так знают, что это highly likely (весьма вероятно. - Прим. ред.) Думаю, мы найдем способ освежить в памяти наших британских коллег эти вопросы и потребовать у них дать на них ответы», - заверил Небензя.
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