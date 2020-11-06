Пока вы спали: Россия опозорилась в Европе

По мнению экспертов, нынешнее укрепление рубля – временное и связано с тем, что, несмотря на все более вероятную победу демократа Байдена на выборах президента США, большинство в сенате останется республиканским, что серьезно ослабит его власть и не даст поднять налоги. При этом к декабрю аналитики ожидают возвращение курса к отметке в 80 рублей за доллар и дальнейшего его падения.