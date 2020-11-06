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Защиту Байдена хотят усилить в ожидании его возможной победы, заявили СМИ 

РИА Новости и ещё 11 4 часа назад
Защиту Байдена хотят усилить в ожидании его победы
Фото: Reuters
Секретная служба США планирует направить дополнительных агентов в целях обеспечения безопасности кандидата от демократов Джо Байдена в преддверии его возможной победы на выборах президента страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Подкрепление было решено направить в Уилмингтон в штате Делавэр сразу после того, как предвыборный штаб кандидата сообщил о намерении Байдена использовать конференц-зал в Уилмингтоне по крайней мере еще один день. Отмечается, что бывший вице-президент намерен выступить там с важной речью в пятницу.
Пресс-секретарь секретной службы Кэтрин Милхоан отказалась от комментариев, подчеркнув, что ведомство не придает огласке планы по обеспечению безопасности президента или кандидатов.
Секретная служба усиливает защиту избранного президента, сразу после того, как кандидат был объявлен победителем. Традиционно процесс усиления охраны происходит сразу после выборов, когда один из кандидатов объявил о своей победе, а другой признал поражение.
В соответствии с протоколом секретной службы, в том случае, если Байдена объявят победителем, а Трамп откажется согласиться с проигрышем, ведомство не сможет приступить к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме до середины декабря, пока коллегия выборщиков не подтвердит результаты голосования.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Washington Post , Делавэр , США
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