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Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника Дональда Трампа в ключевом штате Джорджия. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox, обновляемые в реальном времени на сайте.
Байден увеличил отрыв от Трампа в ключевом штате
Фото: Alex Brandon / APAlex Brandon / AP
Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 2 455 856 человек, тогда как за Трампа — 2 451 732 избирателя. Таким образом, разрыв между ними составил более 4,1 тысяч голосов в пользу кандидата от демократов.
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.
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