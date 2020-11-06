Раскрыты перспективы «зеленого» плана Байдена

США 4 ноября вышли из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа . Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января. Возвращение к Парижским соглашениям — не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Он также намерен развивать "зеленые" технологии и избавить энергетический сектор США от большей части вредных выбросов к 2035 году.

"На словах США всегда выступали за экологичные технологии, однако на деле американская промышленность, в первую очередь, ориентируется на экономические показатели, отодвигая экологическую повестку на второй план", — комментирует Микаелян.

Например, указывает эксперт, США выступают за развитие производства электромобилей, поскольку занимают на этом рынке лидерские позиции.

"При этом Штаты активно развивали неэкологичную сланцевую добычу нефти и газа, поскольку она была крайне важна для американской экономики. Сейчас сланцевые производства сворачиваются из-за кризиса, если же новая президентская администрация будет дополнительно давить на отрасль, то это точно не принесет ей политических очков", — полагает он.

"С учетом того, что США очень большая страна и крупнейшая мировая экономика, 2 триллиона долларов инвестиций в зеленую энергетику за четыре года не выглядят фантастической суммой. Процесс технологического развития предприятий в рамках концепции устойчивого развития уже давно набирает обороты и идет своим чередом, дополнительные решения со стороны властей могут его ускорить, но лишь в определенной мере", — заключил Микаелян.