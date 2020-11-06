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Эксперт рассказал о перспективах «зеленого» плана Байдена 

РИА Новости и ещё 1 34 минуты назад
Раскрыты перспективы «зеленого» плана Байдена
Фото: РИА Новости
"Зеленый" план кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена может отойти на второй план после выборов, поскольку американская промышленность ориентируется, прежде всего, на экономические показатели, а не экологию, заявил РИА Новости, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
США 4 ноября вышли из Парижского соглашения по климату. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты к выполнению договоренностей, если победит своего соперника Дональда Трампа. Сделать он это сможет только после инаугурации 20 января. Возвращение к Парижским соглашениям — не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Он также намерен развивать "зеленые" технологии и избавить энергетический сектор США от большей части вредных выбросов к 2035 году.

"На словах США всегда выступали за экологичные технологии, однако на деле американская промышленность, в первую очередь, ориентируется на экономические показатели, отодвигая экологическую повестку на второй план", — комментирует Микаелян.

Например, указывает эксперт, США выступают за развитие производства электромобилей, поскольку занимают на этом рынке лидерские позиции.

"При этом Штаты активно развивали неэкологичную сланцевую добычу нефти и газа, поскольку она была крайне важна для американской экономики. Сейчас сланцевые производства сворачиваются из-за кризиса, если же новая президентская администрация будет дополнительно давить на отрасль, то это точно не принесет ей политических очков", — полагает он.

"С учетом того, что США очень большая страна и крупнейшая мировая экономика, 2 триллиона долларов инвестиций в зеленую энергетику за четыре года не выглядят фантастической суммой. Процесс технологического развития предприятий в рамках концепции устойчивого развития уже давно набирает обороты и идет своим чередом, дополнительные решения со стороны властей могут его ускорить, но лишь в определенной мере", — заключил Микаелян.
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В мире , США , Джозеф Байден , Агван Микаелян , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Демократическая партия США , РИА Новости , Париж , Франция
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