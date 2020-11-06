Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа

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"Действие учетной записи приостановлено", — говорится на странице, которую вел политик.

Ранее он допустил неприемлемые высказывания в адрес директора ФБР Кристофера Рея и главного инфекциониста США Энтони Фаучи

Бэннон предположил, что в случае переизбрания Дональд Трамп избавится от этих двух товарищей. "На самом деле я бы хотел пойти дальше — вернуться в Англию Тюдоров", — написал экс-советник. И в красках описал способ физической расправы над Реем и Фаучи.

В Twitter заявили, что такое недопустимо, и напомнили о политике, запрещающей "восхваление насилия".