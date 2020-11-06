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Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа за призыв к насилию 

Российская Газета 33 минуты назад
Twitter заморозил аккаунт экс-советника Трампа
Фото: Reuters
Соцсеть Twitter удалила аккаунт экс-советника нынешнего президента США Стива Бэннона за нарушение правил публикаций.

"Действие учетной записи приостановлено", — говорится на странице, которую вел политик.

Ранее он допустил неприемлемые высказывания в адрес директора ФБР Кристофера Рея и главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
Бэннон предположил, что в случае переизбрания Дональд Трамп избавится от этих двух товарищей. "На самом деле я бы хотел пойти дальше — вернуться в Англию Тюдоров", — написал экс-советник. И в красках описал способ физической расправы над Реем и Фаучи.
В Twitter заявили, что такое недопустимо, и напомнили о политике, запрещающей "восхваление насилия".
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В мире , Стив Бэннон , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , ФБР , США , Великобритания
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