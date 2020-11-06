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Трамп заявил о «нелегальных» голосах за Байдена после дня выборов 

РИА Новости 1 час назад
Трамп заявил о «нелегальных» голосах за Байдена
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп подозревает, что во многих штатах "под занавес" выборов количество голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно.
Трамп заявил, что не хочет, чтобы "нелегальные" голоса подсчитали после дня выборов. Он также напомнил свои слова о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу".

"Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено", — сказал он, приведя в пример Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин.

Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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Комментарии 19
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Висконсин
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