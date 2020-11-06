Трамп заявил о «нелегальных» голосах за Байдена

Трамп заявил, что не хочет, чтобы "нелегальные" голоса подсчитали после дня выборов. Он также напомнил свои слова о том, "что голосование по почте превратится в катастрофу".

"Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено", — сказал он, приведя в пример Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин.

Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендует также кандидат от демократов Джозеф Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.