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Киев не собирается решать вопрос обеспечения Крыма водой путем войны с РФ 

Газета.Ru и ещё 2 20 минут назад
В Киеве оценили вероятность войны с Россией из-за Крыма
Фото: Reuters
Украина не рассматривают сценарий, при котором потребуется воевать с Россией для обеспечения Крыма водой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "1+1".
В ходе интервью он отверг слухи о возможном конфликте с Россией.

"Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе", — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время в Крыму достаточно воды. Как сообщалось, с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.
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В мире , Украина , Андрей Ермак , Республика Крым
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