В Киеве оценили вероятность войны с Россией из-за Крыма

В ходе интервью он отверг слухи о возможном конфликте с Россией.

"Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе", — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время в Крыму достаточно воды. Как сообщалось, с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается строго по расписанию.