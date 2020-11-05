США призвали провести новые выборы в Белоруссии 

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Вашингтон призвал действующие белорусские власти незамедлительно провести новые свободные и справедливые выборы, организовав на них независимое наблюдение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить преследования и внять требованиям белорусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — говорится в опубликованном документе.

Ранее к проведению новых выборов в республике призвали также в ОБСЕ и ряде других государств.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.