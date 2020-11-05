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США призвали провести новые выборы в Белоруссии 

Газета.Ru 8 часов назад
США призвали провести новые выборы в Белоруссии
Фото: Reuters
Вашингтон призвал действующие белорусские власти незамедлительно провести новые свободные и справедливые выборы, организовав на них независимое наблюдение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить преследования и внять требованиям белорусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — говорится в опубликованном документе.

Ранее к проведению новых выборов в республике призвали также в ОБСЕ и ряде других государств.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , ОБСЕ , Центризбирком России
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