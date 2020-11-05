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В США выявили махинации почти с двумя миллионами голосов избирателей 

Lenta.ru 8 часов назад
В США выявили махинации с голосами избирателей
Фото: Pixabay.com
Американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората.
Выяснилось, что 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем людей, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177 и в Южной Дакоте — 171.

«Новое исследование "мертвых душ" в голосовании подчеркивает безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте. "Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы», — заявил Том Фиттон, глава объединения наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в нескольких штатах американцы вышли на протесты из-за результатов голосования. Так, в Нью-Йорке люди требуют «считать каждый голос».
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.
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В мире , Том Фиттон , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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