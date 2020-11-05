В США выявили махинации с голосами избирателей

Американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората.

Выяснилось, что 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем людей, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177 и в Южной Дакоте — 171.

«Новое исследование "мертвых душ" в голосовании подчеркивает безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте. "Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы», — заявил Том Фиттон, глава объединения наблюдателей.

Ранее сообщалось , что в нескольких штатах американцы вышли на протесты из-за результатов голосования. Так, в Нью-Йорке люди требуют «считать каждый голос».