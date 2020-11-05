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Американские СМИ перепутали Грузию и Джорджию в сюжете о выборах 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
В США перепутали Грузию и Джорджию
Фото: Reuters