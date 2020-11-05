«Багаж обвинений»: глава Косово подал в отставку

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи уходит с поста после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления. Политика подозревают в причастности к убийствам, похищениям, преследованиям и пыткам людей. При этом Тачи уже сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона, отмечают СМИ.

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи на пресс-конференции в Приштине объявил о своей отставке, сообщает сербский телеканал РТС.

Основной причиной для его ухода послужили обвинения в военных преступлениях 1998-1999 годов.

По информации телеканала, Специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные лидеру Косово обвинения, что он сам признал в рамках пресс-конференции. Завершив свое выступление, Тачи сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона.

Военные преступления, действительно, стали ключевым моментом для отставки лидера Косово, считает эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгелгардт.

«Есть информация, что Тачи может укрыться за сроком давности преступлений. Однако багаж обвинений против него, связанный с армией освобождения Косово и разного рода преступлениями во время боевых действий, все же весомый фактор», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом помимо главы непризнанной республики, соответствующие обвинения также были подтверждены судом в отношении экс-спикера парламента Косово Кадри Весели . Подозрения в отношении обоих политиков Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) озвучила еще в начале лета, заявив, что Тачи и Весели проходят по делу о военных преступлениях и преступлении против человечности.

В частности, их обвинили в причастности к убийствам, похищениям людей, преследованиям и пыткам.

Тачи и Весели входили в так называемую Армию освобождения Косово ( ОАК ), которая действовала в период войны 1998-1999 годов. Лидер Косово при этом был одним из основателей организации.

По выводам SPO, политики несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

Если же верить информации сербских СМИ, то представителей ОАК также подозревают в причастности к торговле человеческими органами, преступлениях против косовских сербов и «предателей» среди албанцев, торговле наркотиками и контрабанде оружия.

Объявление о подозрении в отношении Тачи и Весели в июле, по сути, привело к остановке диалога между Приштиной и Белградом под эгидой США.

Вашингтон активно пытался помирить Сербию и Косово, но ожидаемый визит глав Сербии и Косово в Белый дом пришлось отложить.

Впоследствии диалог все же был продолжен и даже привел к позитивному результату: стороны договорились о возобновлении экономических отношений, хотя главный вопрос — по статусу Косово — с мертвой точки так и не сдвинулся. Сербия отказалась не только признавать независимость республики, которую считает одним из своих регионов, но и даже обсуждать этот момент в Вашингтоне.

Для Белграда наличие бывших членов ОАК в правительстве Косово — серьезное препятствие для выстраивания диалога с Приштиной. Именно конфликт Армии освобождения Косово с сербскими военными стал причиной бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году.

Последовавшее за этим одностороннее объявление независимости Косова окончательно вбило клин между косовскими албанцами и сербами.

Может ли отставка Тачи в таких условиях оказать благоприятное воздействие на диалог сторон, вопрос достаточно спорный, говорит специалист по Балканскому региону Георгий Энгелгардт. Однако влияние на этот процесс будет оказано неизбежно: у президента Сербии Александара Вучича были выстроены определенные отношения с Тачи — публичные и не публичные.

«На публике они могли часто обвинять друг друга, но на практике это были рабочие отношения. С Тачи Вучич общался гораздо лучше, чем с экс-премьером Косово Рамушем Харадинаем или его преемником Альбином Курти, несмотря на его военное прошлое», — считает эксперт.

Поэтому уход Тачи скажется на диалоге Сербии и Косово, продолжил Энгельгардт. Вместе с тем переговоры сторон, прежде всего, направляют США и Евросоюз, поэтому серьезных изменений ожидать все же не стоит.