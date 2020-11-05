Трампа уличили в разжигании протестов в США

Компания, которой руководит один из членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа , предположительно, помогала рассылать неподписанные сообщения с призывами к протестам в Филадельфии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Внимание: либералы-радикалы и демократы пытаются украсть у Трампа эти выборы! Вы нужны нам! Покажите свою поддержку на углу 12-ой улицы и улицы Arch в Филадельфии", — гласило сообщение.

Как отмечает издание, людей призывали собраться у здания, где идет подсчет голосов. По данным источника, сообщения были отправлены с телефонных номеров, находящихся в пользовании компании Opn Sesame, которая часто оказывает услуги по рассылке смс республиканцам. Фирмой управляет Гэри Коби, директор по digital-сервисам предвыборного штаба Трампа. Компания часто работает от имени разных клиентов из Республиканской партии . Как отмечает газета, неизвестно, кто из клиентов Opn Sesame на самом деле рассылал сообщения.

Ранее сообщалось, что полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.

Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.

Пенсильвания — один из четырех штатов, где победитель пока не определен.