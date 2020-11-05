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СМИ: связанная с Трампом фирма призывала к протестам в Филадельфии 

РИА Новости и ещё 1 5 ноября 2020
Трампа уличили в разжигании протестов в США
Фото: Reuters
Компания, которой руководит один из членов избирательного штаба президента США Дональда Трампа, предположительно, помогала рассылать неподписанные сообщения с призывами к протестам в Филадельфии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Внимание: либералы-радикалы и демократы пытаются украсть у Трампа эти выборы! Вы нужны нам! Покажите свою поддержку на углу 12-ой улицы и улицы Arch в Филадельфии", — гласило сообщение.

Как отмечает издание, людей призывали собраться у здания, где идет подсчет голосов. По данным источника, сообщения были отправлены с телефонных номеров, находящихся в пользовании компании Opn Sesame, которая часто оказывает услуги по рассылке смс республиканцам. Фирмой управляет Гэри Коби, директор по digital-сервисам предвыборного штаба Трампа. Компания часто работает от имени разных клиентов из Республиканской партии. Как отмечает газета, неизвестно, кто из клиентов Opn Sesame на самом деле рассылал сообщения.
Ранее сообщалось, что полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей. Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.
Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.
Пенсильвания — один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Washington Post , РИА Новости , США
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