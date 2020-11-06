Назван единственный способ спасти Украину

"Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти", — сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий раскритиковал Киев за создание так называемого "конституционного кризиса" для отвлечения общественного внимания от результатов местных выборов.

Кроме того, Рабинович резко высказался о рассмотрении в Верховной раде вопроса разрешения менять отчества во время пандемии и экономического кризиса.

Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.