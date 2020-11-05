Предсказана война Турции и России из-за Крыма 

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Амбиции Турции и высказывания турецких политиков о Крыме резко усиливают вероятность военного столкновения с Россией . К такому выводу пришли эксперты американского Institute for the Study of War, пишет «Царьград».

Эксперты отметили, что интересы России и Турции сталкиваются в Сирии и Ливии. Также противостояние с Турцией возникло и в традиционной сфере интересов России — Нагорном Карабахе.

«Россия попытается добиться урегулирования конфликта силой в ответ на растущую военную роль Турции и растущую дипломатическую роль США», — уверены они.

Аналитики убеждены, что поведение и заявления турецких властей провоцируют конфликт с Россией, а также переход его в боевые столкновения.

Поводом для конфликта может стать не только Карабах, но и высказывания турецких политиков по Крыму, отмечает издание.

Как сообщал «Рамблер», в октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом . В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.