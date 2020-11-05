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Предсказана война Турции и России из-за Крыма 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Амбиции Турции и высказывания турецких политиков о Крыме резко усиливают вероятность военного столкновения с Россией. К такому выводу пришли эксперты американского Institute for the Study of War, пишет «Царьград».
Эксперты отметили, что интересы России и Турции сталкиваются в Сирии и Ливии. Также противостояние с Турцией возникло и в традиционной сфере интересов России — Нагорном Карабахе.

«Россия попытается добиться урегулирования конфликта силой в ответ на растущую военную роль Турции и растущую дипломатическую роль США», — уверены они.

Аналитики убеждены, что поведение и заявления турецких властей провоцируют конфликт с Россией, а также переход его в боевые столкновения.
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Поводом для конфликта может стать не только Карабах, но и высказывания турецких политиков по Крыму, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», в октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.
При этом ранее президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главным подстрекателем и инициатором нового обострения конфликта в Карабахе, а также обвинил его в переброске туда боевиков с территории Сирии.
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В мире , Видео , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Царьград ТВ
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