Раскрыты детали реформы шенгенской зоны

"Шенген — это одно из самых главных достижений ЕС. В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах", — сказал европейский представитель на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, граждане стран ЕС хотят свободно передвигаться внутри Шенгена. В то же время представитель подтвердил, что в рамках предстоящей реформы Шенгена планируется усилить контроль на внешних границах Шенгенского пространства.

"До декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента , представители министерств внутренних дел, национальные власти", — сказал европейский представитель. По его словам, на этом форуме "будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена. Главная цель таких реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.

Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами".

ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза

Ранее Макрон заявил, что Франция в два раза увеличит численность сил безопасности на своих границах в рамках Шенгенской зоны.

Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце . Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса , родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу