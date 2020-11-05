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В ЕК раскрыли детали предстоящей реформы шенгенской зоны 

РИА Новости и ещё 3 5 ноября 2020
Раскрыты детали реформы шенгенской зоны
Фото: Reuters
Европейская комиссия выступает за сохранение свободного передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах, заявил в пятницу официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос о предстоящей реформе Шенгена, которую ранее анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Шенген — это одно из самых главных достижений ЕС. В наших интересах поддерживать его функционирование без какого-либо контроля на внутренних границах", — сказал европейский представитель на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, граждане стран ЕС хотят свободно передвигаться внутри Шенгена. В то же время представитель подтвердил, что в рамках предстоящей реформы Шенгена планируется усилить контроль на внешних границах Шенгенского пространства.
"До декабря Еврокомиссия намерена организовать форум по Шенгену, в котором примут участие депутаты Европарламента, представители министерств внутренних дел, национальные власти", — сказал европейский представитель. По его словам, на этом форуме "будут определены ориентации для реформы, реализации стратегии нового, более сильного Шенгена. Главная цель таких реформ — гарантировать безопасность жителей и гостей Шенгенского пространства.
Концепция реформы Шенгенского пространства, в частности, подразумевает "усиление контроля и оптимизацию работы на внешних границах, усиление сотрудничества и обмена информацией между государствами ЕС, прежде всего полицейскими службами".
ЕК выступает также за создание связанных между собой систем безопасности, которые будут получать поддержку институтов Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон в минувший четверг предложил провести глубокое переосмысление правил Шенгенской зоны, чтобы усилить совместную защиту внешних границ в связи с возросшей террористической угрозой.
Ранее Макрон заявил, что Франция в два раза увеличит численность сил безопасности на своих границах в рамках Шенгенской зоны.
Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
Двумя неделями ранее — 16 октября — в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Бельгия , Брюссель , Франция
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