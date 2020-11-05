Когда это все закончится: переворот на Украине 

По словам экс-депутата, информацию о подготовке переворота ему передали люди из окружения Порошенко. Жвания утверждает, что решимость Порошенко подогрели парламентские выборы, которые показали «слабость» власти.

«Он понимает, что законным способом он никогда не сможет стать президентом, он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины, чтобы снова получить власть», — подчеркнул экс-депутат.

Жвания заявил, что Порошенко пытается вовлечь в свой заговор мэра Киева Виталия Кличко : ему якобы обещают президентский пост, а Порошенко хочет поменять Конституцию и стать премьером с «расширенными полномочиями».

По словам Жвании, также Порошенко рассчитывает, что Джо Байден станет новым президентом США и поддержит его.

«Сразу после выборов в США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского, информационную атаку и уличные акции, чтобы вынудить президента уйти в отставку», — заявил Жвания и призвал арестовать преступников, «пока они снова не погрузили страну в хаос».

По его словам, предать Зеленского может спикер Рады Дмитрий Разумков , вокруг которого хотят объединить членов партии «Слуга народа».

Портал RuBaltic.Ru назвал Разумкова единственным соратником Зеленского, «которому благоволит общественное мнение». По версии издания, Разумков способен стать альтернативным лидером «Слуги народа» или возглавить новую партию. RuBaltic.Ru считает, что Разумков не будет открыто поддерживать Порошенко и не вступит с ним в одну коалицию, но может выступить «катализатором распада правящего большинства».

Как писал «Рамблер», ранее Зеленский припугнул членов своей партии «кровавым хаосом», который, по его мнению, наступит, если Рада не примет закон против Конституционного суда.

Суд ранее отменил 18 статей антикоррупционного закона, продвигаемого Зеленским, а президент в ответ внес законопроект о непризнании решения суда и отставке судей. Разумков этот документ не поддержал.

По версии RuBaltic.Ru, своим давлением на «слуг народа» Зеленский провоцирует раскол правящей партии и появление в ней оппозиции во главе с Разумковым. За этим последует политический кризис, который закончится досрочными выборами президента.

Если после этого Порошенко удастся пробиться во власть, он сможет стать «сильным премьер-министром при слабом президенте». RuBaltic.Ru обратил внимание, что на фоне начавшихся у Зелинского проблем Порошенко встретился с послами G7 и обсудил «взаимные интересы».