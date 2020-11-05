Обзор иноСМИ: «Южная Европа пострадает больше всех» 

Украине предрекли госпереворот после выборов в США

Жвания заявил, что Порошенко предложил президентское кресло мэру Киева Виталию Кличко , а сам планирует стать премьер-министром «с расширенными полномочиями». Жвания утверждает, что Байден в курса плана Порошенко и поддерживает его.

Кентавр против Гитлера: почему Россия не доверяет Европе

Автор швейцарского издания Infosperber Кристиан Мюллер заявил , что у России есть множество для разочарования в Западной Европе. В своей колонке он вспомнил Наполеоновские войны и поддержку, которую получила нацистская Германия в Европе.

Мюллер подчеркнул, что после воссоединения двух Германий СССР вывел оттуда все войска, а американцы из страны так и не ушли, продолжив делать из России врага. Автор заявил, что «метафорично-историческую правду» об отношении Европы к России показал Карен Шахназаров в своем фильме «Белый тигр»: в этой картине Адольф Гитлер называет Россию «чуждым Европе кентавром» и заявляет, что осуществил «тайную мечту» всех европейцев, начав уничтожать евреев и русских.

Европа столкнется с "последствиями войны" из-за пандемии

Из-за пандемии Евросоюз окажется в таких же условиях, в каких Европа бывала после войн, пишет Die Welt. Экономист Томас Майер предупредил, что последствием эпидемии станет экономика, в значительной степени управляемая государством.

Эксперт подчеркнул, что после Наполеоновских войн Англия смогла справиться со своим государственным долгом с помощью промышленной революции, а после Второй мировой произошел экономический бум, но сейчас ничего подобного не предвидится. По словам Майера, больше остальных пострадают страны Южной Европы, экономика которых зависит от сферы услуг.

Дания решила уничтожить всех норок из-за коронавируса

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что из-за мутации коронавируса все норки в стране «должны быть убиты». Как сообщает DR, мутировавший вирус уже перешел от норок к людям.

Фредериксен назвала это «чрезвычайно серьезной ситуацией» и «бомбой в преддверии вакцинации». Случаи заражения норок мутировавшим коронавирусом выявили на 207 фермах в Ютландии, им также заразились 12 человек. Премьер предупредила, что вирус может распространиться по всему миру. Всего в стране насчитывается около 12 миллионов норок, их уже начали убивать при участии полиции, армии и агентства по чрезвычайным ситуациям.

Террорист из Вены: был счастлив, улыбался и помогал старушке

Соседка террориста, расстрелявшего людей в Вене, рассказала, что убийца был «счастлив и улыбался», помогая нести ей покупки всего за несколько часов до нападения. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летняя соседка террориста Гордана Николич сказал, что 20-летний молодой человек выглядел так, «как будто он в полном порядке». Она подчеркнула, что хотела донести покупки сама, но он настоял на том, чтобы помочь. Другие соседи назвали его «замкнутым» и «очень религиозным».