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Потеря имиджа: в РФ заявили об ударе по США 

Павел Тиунов 1 час назад
Потеря имиджа: в РФ заявили об ударе по США
Фото: Reuters
Соединенные штаты Америки теряют образ «образцовой передовой страны», каким страну задумывали ее бывшие руководители, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. По его словам, очередной удар по имиджу США нанесла «схватка правящих элит».
Пушков напомнил, что ранее американские власти не справились с бушевавшей в стране эпидемией коронавируса, допустили расовые бунты, погромы, разграбление магазинов и заколачивание офисов. Особняком в перечне фактов, по его мнению, стоит «обстрел граждан»: например, в Чикаго, по его словам, более 600 человек были убиты. Теперь противоборство «правящих элит» разбивает в пух и прах «крепость демократии», роль которой долгое время играли США.

«Рейган видел ее (страну) «сияющим градом на вершине холма». И таким градом ее видели многие. No more («теперь нет» — пер. с англ.). Сияние ушло. Электричество кончилось», — констатировал российский сенатор орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Заявление Пушкова появилось на фоне идущих выборов президента в США. Накануне, как сообщал «Рамблер», действующий глава государства Дональд Трамп заявил о странной ситуации.
По его словам, в некоторых штатах по предварительным итогам он был в лидерах, но в течение нескольких часов ситуация изменилась. Он отметил, что регионы «ушли» от него «волшебным образом», поскольку были обнаружены «кучи неподписанных бюллетеней».
Дональд Трамп рассчитывает на победу в так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. С таким заявлением выступила эфире телеканала Fox Business директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.
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В мире , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации
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