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Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Полиция задерживает митингующих в США. Из-за возникших беспорядков в ходе массовых протестов в Портленде (штат Орегон), власти города разрешили правоохранителям применять газ и спецсредства для разгона людей. Одно из жестких задержаний сняли на камеру очевидцы. Запись опубликовал Telegram-канал RT.
Беспорядки в городе возникли после выборов президента США, недовольные их результатами граждане вышли на улицу. Для оказания помощи местным полицейским в Портленд были направлены подразделения Национальной гвардии.
В мире , Видео , Происшествия , США
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