Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США 

Полиция задерживает митингующих в США . Из-за возникших беспорядков в ходе массовых протестов в Портленде (штат Орегон), власти города разрешили правоохранителям применять газ и спецсредства для разгона людей. Одно из жестких задержаний сняли на камеру очевидцы. Запись опубликовал Telegram-канал RT.

Беспорядки в городе возникли после выборов президента США, недовольные их результатами граждане вышли на улицу. Для оказания помощи местным полицейским в Портленд были направлены подразделения Национальной гвардии.