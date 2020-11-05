Пока вы спали: Байден обрушит рубль

Победа занимающего антироссийскую позицию Джо Байдена
на выборах президента США может привести к резкому ослаблению рубля по отношению к доллару, однако колебания курса будут временными. Об этом РИА Новости заявил
доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко.
По его словам, колебаний курса стоит ожидать до вступления Байдена в должность, если он выиграет выборы.
По данным издания, «красными» числятся 11 областных центров и более сорока городов Украины, на целом ряде железнодорожных станций запретили продажу билетов и посадку пассажиров, а столице страны грозит остановка метро. При этом жительница города Днепр рассказала в соцсетях, что в больнице 9 палаты оборудованы даже в столовой, кислородом люди дышат по очереди, а врачи просто не справляются с потоком пациентов.
Согласно исследованию, о нехватке времени на полноценный отдых заявили более 35% участников опроса, которые работают, и 14,1% неработающих респондентов. При этом более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним. А 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда.
По данным издания, в НАТО
российские ракеты семейства «Калибр-НК», которые используются в ПЛРК «Ответ», получили обозначение SS-N-27 Sizzler, что означает - «Харчевня». Выпущенные комплексом ракеты способны достигать цели на расстоянии 50 км за 1-2 минуты. Массовое внедрение «Ответов» планируется на надводных кораблях всех флотов: Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Каспийской флотилии, и позволит эффективно бороться с подводными лодками противника.