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Пока вы спали: Байден обрушит рубль

Алиса Селезнёва
1 час назад
Пока вы спали: Байден обрушит рубль
Фото: ReutersReuters
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Рублю предрекли падение из-за победы Байдена

Победа занимающего антироссийскую позицию Джо Байдена на выборах президента США может привести к резкому ослаблению рубля по отношению к доллару, однако колебания курса будут временными. Об этом РИА Новости заявил доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко.
По его словам, колебаний курса стоит ожидать до вступления Байдена в должность, если он выиграет выборы.
«Потом курс вернется в нормальное русло. Все зависит от нефти. А эти политические конъюнктуры, они пока временные», - уверен эксперт.

COVID-19 на Украине: ситуация близка к катастрофической

Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «близкой к катастрофической» и призвал депутатов ужесточить карантинные меры. В свою очередь украинцы говорят о переполненных больницах, где люди лежат прямо в коридоре, а тела умерших не сразу забирают, пишет «Свободная пресса».
По данным издания, «красными» числятся 11 областных центров и более сорока городов Украины, на целом ряде железнодорожных станций запретили продажу билетов и посадку пассажиров, а столице страны грозит остановка метро. При этом жительница города Днепр рассказала в соцсетях, что в больнице 9 палаты оборудованы даже в столовой, кислородом люди дышат по очереди, а врачи просто не справляются с потоком пациентов.

Россияне пожаловались на нехватку времени на отдых

Почти половина россиян (49,5%) заявила о нехватке времени для отдыха после работы или выполнения всех домашних дел. Об этом говорится в опросе СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», результаты которого приводит РБК.
Согласно исследованию, о нехватке времени на полноценный отдых заявили более 35% участников опроса, которые работают, и 14,1% неработающих респондентов. При этом более половины опрошенных (53,3%) рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним. А 23,8% опрошенных заявили, что испытывают стресс почти всегда.

Российская «Харчевня» готова поразить подлодки США

Госприемку прошел новейший российский противолодочный ракетный комплекс «Ответ», который может использоваться для уничижения субмарин, в том числе американских АПЛ с баллистическими и крылатыми ракетами типа «Огайо». Об этом пишет «Свободная пресса».
По данным издания, в НАТО российские ракеты семейства «Калибр-НК», которые используются в ПЛРК «Ответ», получили обозначение SS-N-27 Sizzler, что означает - «Харчевня». Выпущенные комплексом ракеты способны достигать цели на расстоянии 50 км за 1-2 минуты. Массовое внедрение «Ответов» планируется на надводных кораблях всех флотов: Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Каспийской флотилии, и позволит эффективно бороться с подводными лодками противника.

В Китае резко высказались о продаже США оружия Тайваню

Чем больше Тайвань закупает оружия у США, тем в меньшей безопасности он в итоге оказывается, заявило китайское издание «Хуаньцю шибао». А читатели, в комментариях к статье, призвали власти Китая «решительно уничтожить наступательное оружие» ради самого же Тайваня, пишет ИноСМИ.l
«Если тайваньские власти не хотят по-хорошему, то будет по-плохому: мы воспользуемся кризисом, чтобы положить конец грязной игре с торговлей оружием между США и Тайванем. Когда яростно столкнутся Китай, США и Тайвань, первыми погибнут, очевидно, власти острова», - подчеркивается в статье китайского издания.
В мире,Максим Степанов,Джозеф Байден,Минздрав РФ,Ханты-Мансийский банк "Открытие",НАТО,РИА Новости,
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