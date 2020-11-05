Штатам предсказали «цветную революцию» 

«Мы наблюдаем стремительную деградацию демократических институтов, задействованных в избирательном процессе США», — сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя выборы президента США.

«Это самые скандальные президентские выборы за всю историю США, включая кампании более чем двухсотлетней давности. Впрочем, деградация американской избирательной системы — не новелла, не история сегодняшнего дня. Американская избирательная система была изнасилована и четыре года назад», — отметил Мартынов.

По его словам, нынешние выборы опровергают известную байку о том, что единственная страна в мире, где невозможна цветная революция, — это США, потому что там нет американского посольства.

«Сейчас же такое впечатление, что Штаты завели американское посольство на своей территории. Выборы идут по сценарию цветной революции, когда ни один из претендентов не готов признать победу оппонента. Оба готовят протестные уличные мероприятия, проекты деструктивного плана вроде «Жизнь черных имеет значение» (Black lives matter), погромы в крупных городах. Еще недавно, лет десять назад, никто представить себе не мог, что такое возможно в этой стране», — подчеркнул директор Института новейших государств.

Мартынов добавил, что институт международного наблюдения за выборами в США отсутствует законодательно. По его словам, информация о нарушениях, поступающая от участников выборов, противоречива, поскольку схватка проходит и в медийном пространстве.

«Это битва фейков, грязных технологий, взаимных оскорблений, обвинений, наветов. Это классическая «черная» кампания накануне цветной революции и гражданской войны, вроде тех, что мы наблюдали на Украине и в других странах», — подчеркнул он.

«Сложилось мнение, что США никогда в жизни не допустят у себя нарушения электоральных процедур. В массовом сознании американские выборы воспринимались как нечто эталонное, такое, к чему нужно стремиться с точки зрения развития электоральных систем и демократии в целом», — заметил Мартынов.

Он подчеркнул, что на сегодня российская электоральная система — одна из самых передовых в мире, в том числе и в законодательном плане.

«У нас и в мыслях нет допустить на выборах что-то, подобное происходящему сейчас в США. Для нас дико представить, что мы можем вернуть себя на 200-250 лет назад. Но в Штатах мы сегодня, к сожалению, наблюдаем стремительную деградацию демократических институтов, задействованных в избирательном процессе», — заявил эксперт.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.