Штатам предсказали «цветную революцию» 

«Это самые скандальные президентские выборы за всю историю США, включая кампании более чем двухсотлетней давности. Впрочем, деградация американской избирательной системы — не новелла, не история сегодняшнего дня. Американская избирательная система была изнасилована и четыре года назад», — отметил Мартынов.
«Сейчас же такое впечатление, что Штаты завели американское посольство на своей территории. Выборы идут по сценарию цветной революции, когда ни один из претендентов не готов признать победу оппонента. Оба готовят протестные уличные мероприятия, проекты деструктивного плана вроде «Жизнь черных имеет значение» (Black lives matter), погромы в крупных городах. Еще недавно, лет десять назад, никто представить себе не мог, что такое возможно в этой стране», — подчеркнул директор Института новейших государств.
«Это битва фейков, грязных технологий, взаимных оскорблений, обвинений, наветов. Это классическая «черная» кампания накануне цветной революции и гражданской войны, вроде тех, что мы наблюдали на Украине и в других странах», — подчеркнул он.
«Сложилось мнение, что США никогда в жизни не допустят у себя нарушения электоральных процедур. В массовом сознании американские выборы воспринимались как нечто эталонное, такое, к чему нужно стремиться с точки зрения развития электоральных систем и демократии в целом», — заметил Мартынов.
«У нас и в мыслях нет допустить на выборах что-то, подобное происходящему сейчас в США. Для нас дико представить, что мы можем вернуть себя на 200-250 лет назад. Но в Штатах мы сегодня, к сожалению, наблюдаем стремительную деградацию демократических институтов, задействованных в избирательном процессе», — заявил эксперт.