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Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Шанхае передвинули здание школы. Власти задумали возвести на месте пятиэтажки торгово-офисный комплекс, но сносить историческую постройку не стали. Вместо этого учебное заведение просто передвинули при помощи специальных роботизированных «ног».
Обычное инженерное решение, когда здание в городе перемещают на рельсах, для данного случая не подошло — его необходимо было передвигать по изогнутому маршруту. Именно поэтому была разработан иной способ «переезда».
Летом 2020 года в Москве передвинули старинную водонапорную башню. Историческое архитектурное строение, располагавшееся в районе Савеловского вокзала, переместили на 30 метров.
В мире , Видео , Общество
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