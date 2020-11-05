Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео 

Шанхае передвинули здание школы. Власти задумали возвести на месте пятиэтажки торгово-офисный комплекс, но сносить историческую постройку не стали. Вместо этого учебное заведение просто передвинули при помощи специальных роботизированных «ног».

Обычное инженерное решение, когда здание в городе перемещают на рельсах, для данного случая не подошло — его необходимо было передвигать по изогнутому маршруту. Именно поэтому была разработан иной способ «переезда».

Летом 2020 года в Москве передвинули старинную водонапорную башню. Историческое архитектурное строение, располагавшееся в районе Савеловского вокзала, переместили на 30 метров.