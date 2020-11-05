«Мафия из Европарламента»: на кого ставит Европа на выборах США

По мнению Можегова, второго срока Трампа не хочет «мафия в Европарламенте», а не правительства европейских стран.
«Вся Европа, наоборот, аплодирует Трампу. От Трампа можно ожидать адекватной политики, он попытается исполнить свои обещания», - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Трамп выступает за идею многополярного мира, но демократы мешали ему воплощать ее в жизнь.
Как сообщал «Рамблер», ранее демократ Джо Байден одержал победу в двух «колеблющихся» штатах - Висконсине и Мичигане. По данным разных СМИ, к утру 5 ноября у Байдена было от 253-х до 264 голосов выборщиков (минимально необходимое число для избрания на пост президента - 270).
При этом Трамп заявил, что считает себя победителем в Мичигане и других «колеблющихся» штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. Его штаб подал иски в нескольких штатах из-за подсчета голосов.