В мире установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 9763 человека. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным на 5 ноября, в мире за все время более 48 миллионов человек заразились коронавирусом, из них более 1,2 миллиона скончались, еще 32 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Франции.