Байден запустил сайт по переходу власти от Трампа

Сайт запущен, несмотря на то, что Байден ещё не набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. На нём размещена фотография Байдена и одно сообщение. В тексте сказано, что подсчёт голосов идёт до сих пор и кто будет следующим президентом США определит американский народ. Также в сообщении упоминаются кризисы, с которыми пришлось столкнуться стране, от пандемии до глобального потепления и расовой несправедливости.

«Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», — указано в заявлении на сайте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить о своей победе в штатах Мичиган, Джорджия и Северная Каролина.