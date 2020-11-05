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Штаб Байдена начал подготовку к передаче власти от действующего президента 

ИА Regnum и ещё 3 7 минут назад
Байден запустил сайт по переходу власти от Трампа
Фото: ТАСС
«Сайт переходного периода», созданный с целью подготовки к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа запустила 5 ноября команда кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена.
Сайт запущен, несмотря на то, что Байден ещё не набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. На нём размещена фотография Байдена и одно сообщение. В тексте сказано, что подсчёт голосов идёт до сих пор и кто будет следующим президентом США определит американский народ. Также в сообщении упоминаются кризисы, с которыми пришлось столкнуться стране, от пандемии до глобального потепления и расовой несправедливости.

«Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», — указано в заявлении на сайте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить о своей победе в штатах Мичиган, Джорджия и Северная Каролина.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИА REGNUM , Нью-Йорк , США
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