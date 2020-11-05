Впервые в истории США место в сенате займет трансгендер 

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Трансгендер впервые в истории США был избран в сенат на уровне штата.

Макбрайд выстроила избирательную кампанию на доступности медицинского обслуживания, предоставлении оплачиваемого отпуска по семейным или медицинским причинам, а также реформе уголовного права.

Выборы в США прошли 3 ноября. Помимо президента и вице-президента, жители избирают членов палаты представителей, сенаторов и губернаторов, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден . Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов, набрав более 71 миллиона голосов.