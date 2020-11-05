Карантин введен в Англии 

Англии с полуночи четверга введен карантин из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.

Он вводится на четыре недели, и затронет свыше 56 млн жителей. Власти объявили об ужесточении ограничений после долгой дискуссии 31 октября. Отметим, что в Уэльсе в конце октября вступил в силу карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения, передает РИА «Новости»

Закрываются рестораны, пабы, бары, организации сферы развлечений, они будут работать только на вынос или с доставкой (включая алкоголь). Также закрываются непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами. Запрещены встречи внутри помещений, но этот запрет не касается детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Однако дети и преподаватели должны носить маски (требование не касается учеников начальной школы). Отменяются заграничные поездки, исключая те, что совершаются по служебной необходимости.

При этом правительство поощряет прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут. Экстренные службы переводятся на особый режим работы.