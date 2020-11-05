На Манхэттене протестующие выдвинули требования по выборам

Группа из более чем 200 человек собралась в парке Вашингтон-сквер, часть из них требует учета всех голосов на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.

Время от времени некоторые молодые люди начинают скандировать "Считай каждый голос".

Как рассказал РИА Новости один из участников акции по имени Джорджи, собравшиеся выступают за избрание Байдена президентом.

"Президент (Дональд Трамп) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо. Все голоса должны быть учтены… Я хочу, чтобы они уже объявили, что Байден победил, потому что он победил ", — говорит он.

Массового присутствия сотрудников полиции поблизости не наблюдается. За толпой следит полицейский вертолет.