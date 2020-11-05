Почтовое голосование: миссия ОБСЕ в США не нашла нарушений 

Глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов в США Урсула Гачек заявила, что европейская миссия пока не обнаружила нарушений при голосовании по почте.

Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить, — цитирует Гачек РИА Новости.

Также европейские наблюдатели утверждают, что выборы в США были конкурентными и хорошо организованными, однако напряжение усиливала агрессивная риторика кампании.