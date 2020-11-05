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Почтовое голосование: миссия ОБСЕ в США не нашла нарушений 

News.ru 8 часов назад
Почтовое голосование: миссия ОБСЕ в США не нашла нарушений
Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press
Глава специальной комиссии ОБСЕ по оценке выборов в США Урсула Гачек заявила, что европейская миссия пока не обнаружила нарушений при голосовании по почте.
Почтовая служба США открыла для нас свои отделения во многих округах, так что мы могли наблюдать весь процесс. На сегодняшний день нет нарушений, о которых можно было бы сообщить, — цитирует Гачек РИА Новости.
Также европейские наблюдатели утверждают, что выборы в США были конкурентными и хорошо организованными, однако напряжение усиливала агрессивная риторика кампании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену осталось только победить в Неваде, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются американские СМИ, основываясь на предварительных результатах голосования. Сам Байден выразил уверенность в своей победе также в Пенсильвании, где 78% голосов по почте отданы за него — именно их и осталось подсчитать, отметил политик.
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В мире , Джозеф Байден , ОБСЕ , РИА Новости , США
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