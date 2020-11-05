Подводные экскурсии на «Титаник» скоро станут реальностью

Американский бизнесмен намерен проводить экспедиции на "Титаник" для туристов начиная со следующего года, сообщает Irish Central.

Стоктон Раш, директор OceanGate Expeditions, рассчитывает, что сможет ежегодно с мая по сентябрь каждую неделю организовывать погружения на глубину более трех тысяч метров на затонувший лайнер.

Он планирует делать это при помощи частной подводной лодки, рассчитанной на пять человек. По его словам, на экспедиции с мая по июль 2021 года часть мест уже зарезервированы.

Бизнесмен не собирается превращать "Титаник" в туристическую достопримечательность и рассчитывает, что его инициатива будет приносить прибыль. Стоимость билета составит 125 тысяч долларов.

Добираться до места погружения планируется от канадского острова Ньюфаундленд. Подводная часть экспедиции будет составлять от шести до восьми часов, включая погружение, осмотр объекта и подъем на поверхность.

В каждом туре будут принимать участие пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три туриста.