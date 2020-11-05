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В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа 

ТАСС 9 минут назад
В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Фото: ТАСС
Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK.
В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.
По данным агентства Kyodo, власти префектуры Кагава в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа. Ожидается, что зараженные животные будут забиты.
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