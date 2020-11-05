В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа 

Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.