В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа 

Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK.
В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.
По данным агентства Kyodo, власти префектуры Кагава в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа. Ожидается, что зараженные животные будут забиты.