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ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Масса судебных процессов: В ОБСЕ раскритиковали Трампа
Фото: © REUTERS / Go Nakamura
Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве связанных с избирательным процессом обращений в суд, считает это большим вызовом и готовится изучить ситуацию.

"Огромное количество судебных процессов идет на данный момент: 400 дел и, возможно, будет больше. Без сомнения, самый большой вызов для всех участников процесса — голосующих, избирательной администрации и наблюдателей — является следствием этого беспрецедентного количества обращений в суд", — сказала на пресс-конференции в Вашингтоне глава ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек.

Она отметила, что подобная ситуация в корне меняет правила игры. Специалисты миссии продолжат изучать ситуацию с обращениями в суд, чтобы подготовить свои рекомендации для американской администрации, сказала Гацек.
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