Масса судебных процессов: В ОБСЕ раскритиковали Трампа

"Огромное количество судебных процессов идет на данный момент: 400 дел и, возможно, будет больше. Без сомнения, самый большой вызов для всех участников процесса — голосующих, избирательной администрации и наблюдателей — является следствием этого беспрецедентного количества обращений в суд", — сказала на пресс-конференции в Вашингтоне глава ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек.