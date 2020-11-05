Масса судебных процессов: В ОБСЕ раскритиковали Трампа

Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве связанных с избирательным процессом обращений в суд, считает это большим вызовом и готовится изучить ситуацию.
"Огромное количество судебных процессов идет на данный момент: 400 дел и, возможно, будет больше. Без сомнения, самый большой вызов для всех участников процесса — голосующих, избирательной администрации и наблюдателей — является следствием этого беспрецедентного количества обращений в суд", — сказала на пресс-конференции в Вашингтоне глава ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек.
Она отметила, что подобная ситуация в корне меняет правила игры. Специалисты миссии продолжат изучать ситуацию с обращениями в суд, чтобы подготовить свои рекомендации для американской администрации, сказала Гацек.