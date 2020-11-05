Китай готов наказать США

Хуаньцю шибао (Китай) рассказывает о главном поле битвы в Тайваньском проливе. Поднебесная делает Тайваню предупреждение: чем больше оружия остров будет покупать у рассказывает о главном поле битвы в Тайваньском проливе. Поднебесная делает Тайваню предупреждение: чем больше оружия остров будет покупать у США , тем в меньшей безопасности он будет находиться. Читатели настроены решительно. «Стереть с лица земли!» — призывает один из них.

По сообщениям западных СМИ, Соединенные Штаты уже одобрили продажу Тайваню 100 комплектов крылатых ракет береговой обороны Harpoon на общую сумму 2,37 миллиарда долларов. Различные ведомства тайваньских властей всячески приветствовали эту сделку и благодарили США. Согласно отчету, это четвертая из семи продаж оружия Тайваню, заявленных в сентябре в плане Вашингтона на ближайшее будущее, и второй контракт на продажу оружия Тайваню, одобренный Соединенными Штатами в течение одной недели.

Продажа американского оружия администрацией Дональда Трампа Тайваню нарушает некоторые действующие ограничения, а также демонстрирует четкую тенденцию к усугублению ситуации соотношения сил. Наступательные характеристики оружия, проданного Тайваню, увеличиваются. Целью США, похоже, является постепенная отмена полного запрета на продажу оборонительного оружия острову. В прошлом, когда США продавали оружие Тайваню, помимо самой большой сделки, когда администрация Джорджа Буша-старшего в 1992 году продала 150 истребителей F-16, у американской стороны все еще существовали опасения по поводу продажи наступательного оружия.

Поскольку США используют Тайвань, чтобы подорвать развитие Китая, продажа оружия Тайваню становится для них наиболее удобным способом подогреть ситуацию в Тайваньском проливе и подтолкнуть ее в сторону столкновения. Это может вдохновить Тайвань на «независимость», усилить доверие тайваньских властей к защите США и заставить их зависеть от надежды на Америку. Это также позволяет раздражать материковый Китай, делая Вашингтон одновременно и игроком, и кукловодом в рискованной игре в Тайваньском проливе.

Однако растущая мощь материкового Китая — это неоспоримый факт, и она дает нам более высокие теоретические возможности контроля. У нас должно быть мужество и мудрость, чтобы активировать эту способность, создать мощное влияние и рычаги воздействия, чтобы ограничить продажу американского оружия Тайваню, и постепенно захватить инициативу в соответствующей стратегической игре.

Прежде всего, мы должны сформировать объективное и твердое суждение о балансе военно-морских сил в Тайваньском проливе: военно-морские силы материка имеют несравнимое преимущество над Тайванем, и этот факт нельзя изменить продажей США оружия острову. Это дает нам стратегическое спокойствие на всеобъемлющее решение проблемы продажи американского вооружения Тайваню. Мы можем проявить инициативу по ее устранению в надлежащее время, с надлежащей интенсивностью и надлежащей ценой за усилия.

Чтобы бороться с наглым движением за «независимость Тайваня», необходимо сдерживать тенденцию роста объемов продаж американского оружия. Продажа США оружия Тайваню уже стала ключевым фактором отношений между Соединенными Штатами и Тайванем. Вокруг этого связующего звена Тайвань и США могут создать еще больше цепочек интересов и пространства для сговора. Поэтому мы не должны игнорировать продажи США оружия острову только из-за нашей могущественной сухопутной армии. Предотвращение их увеличения должно стать одним из главных полей битвы в дальнейшем противостоянии в Тайваньском проливе.

В этой цепочке интересов вокруг продаж американского оружия слабым звеном, очевидно, являются власти острова и связанные с ними американские компании и заинтересованные лица. Далее Китай должен тщательно изучить все организации и физических лиц, которые сыграли роль в продаже оружия США Тайваню, и продолжать ужесточать санкции против них, чтобы заставить их заплатить за содеянное.

Кроме того, отныне мы должны разработать четкую позицию для тайваньских властей: покупка американского оружия в больших количествах, особенно покупка наступательного оружия, никогда не будет одобрена материком. Китай будет применять карательные меры против этого, точно так же, как официальный визит высокопоставленного американского чиновника на Тайвань заставил материк предпринять серьезные военные предупредительные меры. В результате не только покупка Тайванем американского оружия не поможет сдержать материк, но и сам процесс будет сопряжен с большим риском. То есть, чем больше американского оружия будет покупать Тайвань, тем в меньшей безопасности он будет находиться.

Карательные меры материка будут в первую очередь включать дальнейшую нормализацию полетов военных самолетов над так называемым «центром пролива», затем полеты военных самолетов над воздушным пространством Тайваня в качестве предупреждения, нормализация крейсерских полетов военных самолетов НОАК над островом и инициализация экономической блокады Тайваня.

Если и этим мерам не удастся сдержать военный сговор между США и Тайванем, материк может сделать последнее предупреждение касательно оружейных сделок между двумя сторонами: Народно-освободительная армия Китая попросту уничтожит недавно развернутое американское наступательное оружие Тайваня. Если тайваньские власти не хотят по-хорошему, то будет по-плохому: мы воспользуемся кризисом, чтобы положить конец грязной игре с торговлей оружием между США и Тайванем. Когда яростно столкнутся Китай, США и Тайвань, первыми погибнут, очевидно, власти острова.

В Тайваньском проливе долгое время было относительное спокойствие, и за это время движение за «независимость Тайваня» набралось смелости. Пока материк становился все сильнее, «независимость Тайваня» доживала последние дни, а власти Демократической прогрессивной партии Тайваня становились все более дерзкими. Они совершенно неверно оценили ситуацию, потому что стали более уверенными из-за усилившейся поддержки Соединенных Штатов. Нездоровые тенденции на острове необходимо исправлять беспрецедентным давлением.

Комментарии китайских читателей

Отшельник 001:

Время не ждет, нужно освободить Тайвань!

Пользователь_Хуаньцю_Nvx24h:

Я также считаю, что мы должны не просто угрожать словами, мы должны предпринимать конкретные действия. Не ждите, пока они развернут оружие, нужно уничтожить его прежде. Нужно внимательно следить за доставкой и уничтожить его в доках или в аэропорту, как только оно прибудет.

Цинчжоу:

Столкнувшись с безудержной агрессией и запугиванием со стороны Соединенных Штатов, самолеты НОАК немедленно пересекли воздушное пространство острова, а военные корабли Китая крейсировали всего в 12 милях от берегов Тайваня. Если бы у властей Тайваня хватило смелости открыть стрельбу, Китай бы немедленно совершил присоединение военной силой. Без подобного давления страхом невозможно показать силам «независимости Тайваня», кто здесь хозяин.

Глубокое уважение китайской нации:

Я не слишком согласен с точкой зрения автора. Я считаю, что тайваньский вопрос должен быть решен как можно скорее, раз и навсегда. Единственный путь — это военное объединение. Категорически нельзя оставлять никаким сепаратистским силам пространство для выживания, кроме того, их нужно обязательно стереть с лица земли! Сейчас у материка есть и силы, и возможность это сделать!

Пользователь_Хуаньцю_YeYjAics:

Нужно только, чтобы Тайвань развернул это оружие, и оно будет немедленно уничтожено, дав Тайваню понять, что он зря его купил!

Лю Чжу смеется:

Соединенные Штаты давно используют тайваньский вопрос, чтобы запутать Китай, сдержать развитие и его подъем. Нужно нанести поражение силам Соединенных Штатов и Тайваня и только с помощью военного объединения! Нужно по очереди разбить США и Тайвань.

Пользователь_Хуаньцю_ltP8ij:

Разве Соединенные Штаты не провоцируют точечную ликвидацию? Ради Тайваня мы должны решительно уничтожить это наступательное оружие!

Цинчжоу:

Точечная ликвидация военных объектов США на Тайване является неотложной задачей.

Я сын народа: