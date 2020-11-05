Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Трамп заявил о победе в четырех важных штатах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 29 минут назад
Трамп заверил в победе в четырех важных штатах
Фото: EPA
Глава американского государства Дональд Трамп утверждает, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый из которых имеет большое лидерство Трампа», — приводит его слова РИА «Новости». Он также заявил «о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось».

В Северной Каролине и Джорджии, по предварительным данным, лидирует Трамп, в Мичигане — Джо Байден. В Пенсильвании лидирует Трамп, но разрыв сокращается. Подсчет голосов продолжается. Fox News и NBC вслед за CNN прогнозируют победу Байдена в Мичигане. Сам Байден уверен в своей победе в Пенсильвании, он сообщил, что 78% приходящих по почте голосов отданы за него.
Окончательные результаты голосования на выборах в штате Северная Каролина (15 голосов выборщиков) станут известны не раньше, чем через восемь дней, сообщила NBC со ссылкой на представителей избирательной комиссии штата. Подавляющее большинство избиркомов на местах приступит к обработке бюллетеней, направленных досрочно по почте, только после 12 ноября. Поэтому результаты очного голосования 3 ноября не будут обновляться более одной недели, передает ТАСС.
Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что «у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах». Он сказал: «У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)». Избирательный штаб Трампа подал в среду в суд иск для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания.
Напомним, в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги подведут не сразу — их придется ждать до трех дней. Пока что в результат не заложено почтовое голосование «досрочников», а их там особенно много. Это открывает пространство для многочисленных спекуляций, юридических баталий и даже для революционного сценария. Трамп неоднократно заявлял, что массовое почтовое голосование ввели только для того, чтобы украсть у него победу и фальсифицировать результаты в пользу Байдена.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миссия ОБСЕ раскритиковала Трампа Миссия ОБСЕ раскритиковала Трампа Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США
Комментарии 22
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости , Fox News , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Висконсин , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение