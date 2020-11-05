Трамп заявил о первых фальсификациях на выборах

Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской партии Джона Джеймса.
"Ух ты! Похоже, Мичиган нашел теперь бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат США замечательного молодого человека Джона Джеймса. Какой ужас происходит!" — написал он в Twitter.
Согласно подсчетам Fox News, Джеймс набирает 49,17% голосов, а Гари Питерс от демократов — 48,98%.
Ранее штаб Штаб подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.