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Трамп заявил о фальсификациях на выборах сенатора от Мичигана 

РИА Новости и ещё 2 31 минуту назад
Трамп заявил о первых фальсификациях на выборах
Фото: © AP Photo / Matt York
Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской партии Джона Джеймса.

"Ух ты! Похоже, Мичиган нашел теперь бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат США замечательного молодого человека Джона Джеймса. Какой ужас происходит!" — написал он в Twitter.

Согласно подсчетам Fox News, Джеймс набирает 49,17% голосов, а Гари Питерс от демократов — 48,98%.
Ранее штаб Штаб подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
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В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , Fox News , США
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